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25 января 2020, 20:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Валерий Меладзе, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Наставниками нового сезона шоу "Голос. Дети" станут ветераны конкурса исполнитель рэпа Баста, Валерий Меладзе и Полина Гагарина. Баста и Меладзе уже работали на детском "Голосе", для Полины Гагариной работа с юными исполнителями станет дебютом.

Соведущей Дмитрия Нагиева в новом сезоне "Голос. Дети" станет актриса, мама двоих детей Агата Муцениеце.

По данным представителей Первого канала, к слепым прослушиваниям допустили 110 вокалистов.

В Москву приглашены ребята не только из российских городов Арзамаса, Барнаула, Белгорода, Бутурлиновки Воронежской области, Великого Новгорода, Владивостока, Владимира, деревни Вешки Смоленской области, Камешково Владимирской области, Климовска, Кондрово, Красногорска, Красноярска, Ленинск-Кузнецкого, Махачкалы, Москвы и Подмосковья, Петербурга, Саратова, Севастополя, Сургута, Твери, Челябинска, но и из-за рубежа: из Армении, Белоруссии, Великобритании, Израиля, Канады, Казахстана, Латвии, Турции, Узбекистана, Украины и Финляндии.

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