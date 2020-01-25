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25 января 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Земфира, Anton Belitsky, globallookpress.com

Певица Земфира объявила о своих планах. И обрадовала своих многочисленных поклонников. После того, как в сети появились слухи о том, что у Земфиры могут быть проблемы со здоровьем, для любителей песен рок-исполнительницы пришла ободряющая весть.

На сайте певицы Земфиры опубликовано объявление о ее концертах. Выступления рок-певицы распланированы до июля 2020 года. В репертуаре Земфиры не только ее знаменитые хиты, но и новые композиции.

О якобы болезни Земфиры заговорили после ее появления на дне рождения актрисы Ренаты Литвиновой несколько дней назад.

Напомним, предыдущим гастрольным туром Земфиры был "Маленький человек".

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