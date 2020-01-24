Рынска сравнила воспитание детей и дрессуру животных

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24 января 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Anton Belitsky.jpg

Журналистка Божена Рынска поделилась с подписчиками своими представлениями о воспитании детей. По её мнению, искусство воспитания во многом похоже на дрессировку домашних питомцев.

Рынска считает, что у ребенка не должно быть много запретов, но при этом в семье нужны строгие правила. В качестве примера она рассказала, что ребёнок не должен скандалить и капризничать, когда мама решает по телефону рабочие вопросы.

«Одно дело, когда болит или что-то серьезное. Другое дело, когда: «Вставай и развлекай меня» или «я хочу, чтобы это все прекратилось, и дядьки из квартиры ушли». То же самое с собаками и ребенком. Я здесь власть, я здесь мать, и решения принимаю я», - заявила журналистка.

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