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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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За что Соловьев назвал премьера Украины "повторюшкой"?

, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

За что Соловьев назвал премьера Украины
Фото: соцсети

Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об уходе в отставку. Журналист провел параллель с ситуацией в России.

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Соловьев назвал украинское правительство «повторюшками» и предположил, что отставка Гончарука после роспуска российского кабмина во главе с Дмитрием Медведевым – всего лишь пиар-ход.

«Повторюшки… Чего только не сделают, лишь бы вернуться в повестку наших ТВ шоу», - написал Соловьев в Telegram.

Ранее украинский премьер-министр в соцсети сообщил, что написал заявление об отставке и даже передал его президенту Владимиру Зеленскому.

АБ

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Общество

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