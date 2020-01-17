За что Соловьев назвал премьера Украины

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17 января 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об уходе в отставку. Журналист провел параллель с ситуацией в России.

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Соловьев назвал украинское правительство «повторюшками» и предположил, что отставка Гончарука после роспуска российского кабмина во главе с Дмитрием Медведевым – всего лишь пиар-ход.

«Повторюшки… Чего только не сделают, лишь бы вернуться в повестку наших ТВ шоу», - написал Соловьев в Telegram.

Ранее украинский премьер-министр в соцсети сообщил, что написал заявление об отставке и даже передал его президенту Владимиру Зеленскому.