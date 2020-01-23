Познер раскрыл переписку с премьер-министром Мишустиным в WhatsApp

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23 января 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: Владимир Познер, Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com

Известный российский телеведущий и журналист Владимир Познер рассказал о переписке в WhatsApp с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. По его словам, он очень хотел пригласить нового главу кабмина на интервью в свою программу, сообщает kp.ru.

«Когда я его позвал? По-моему, третьего дня. Как только его назначили. Ответил, что - не сейчас, потому что он будет разбираться. Говорит - мне надо вникнуть во все это. И я его прекрасно понял. Так что... Ну, в принципе, он знает, что я его жду», - поделился телеведущий перепиской в WhatsApp.

Познер напомнил, что приглашал Мишустина уже в 2010 году и тогда он его «заинтересовал» особенностями налоговой системы в России. По его словам, новый премьер производит впечатление делового и думающего человека, а также он с чувством юмора.

«Я его приглашаю - поскольку он стал премьер-министром - меня интересуют его взгляды: а почему Россия находится в том положении экономическом, в каком, скажем, она находится? Какие он предполагает предпринять шаги - конкретные?», - отметил он.

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