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24 января 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Юрий Лоза предположил, что его пытались отравить. Музыкант рассказал о странном конверте с неизвестным содержимым, который обнаружил возле входной двери.

Лоза отметил, что на конверте указано его имя, однако никто не знает, как находка попала к нему под дверь. По словам консьержа, никаких подозрительных людей в дом не заходило.

«Я его, конечно, не открывал и не собираюсь. Если отправитель в ближайшее время не даст о себе знать, выброшу на помойку. Конверт вполне может быть обмазан смертельным ядом кураре», - написал Лоза.

Музыкант предположил, что такая осторожность проявилась с возрастом или же попросту является отличительной чертой его характера.

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