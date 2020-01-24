Юрий Лоза предположил, что его пытались отравить. Музыкант рассказал о странном конверте с неизвестным содержимым, который обнаружил возле входной двери.
Лоза отметил, что на конверте указано его имя, однако никто не знает, как находка попала к нему под дверь. По словам консьержа, никаких подозрительных людей в дом не заходило.
«Я его, конечно, не открывал и не собираюсь. Если отправитель в ближайшее время не даст о себе знать, выброшу на помойку. Конверт вполне может быть обмазан смертельным ядом кураре», - написал Лоза.
Музыкант предположил, что такая осторожность проявилась с возрастом или же попросту является отличительной чертой его характера.
Читайте также:
1. Певец Юрий Лоза возмущен призывом Елены Малышевой поднять пенсионный возраст
2. "Нашли у нее и что?", - Лоза не видит ничего особенного в задержании Бочкаревой