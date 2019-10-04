Певец Юрий Лоза возмущен призывом Елены Малышевой поднять пенсионный возраст

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4 октября 2019, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]

Anton Belitsky, globallookpress.com

Певец Юрий Лоза возмущен идей теледоктора Елены Малышевой поднять пенсионный возраст до 67 лет. Малышева считает, что благодаря новейшим достижениям медицины, люди стали жить на 30-40 лет дольше, и теперь с теми, кто выходит на пенсию "надо что-то делать".

СМИ: Елена Малышева предложила повысить пенсионный возраст

По ее мнению, можно увеличить возраст выхода на заслуженный отдых до 67 лет. В сети распространяется ролик, где Малышева говорит о пенсионном возрасте. Он был записан давно. Теледоктор пояснила, что об увеличение пенсионного возраста она задумалась еще до пенсионной реформы.

Юрий Лоза возмущен, почему Малышева, непрофильный специалист в этом вопросе, вообще делает какие-либо заявления по поводу пенсионеров, - сообщает "Царьград".

"Надо реально знать количество пенсионеров", - считает артиста, по его мнению, Малышева "вообще со статистикой не знакома".