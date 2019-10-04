Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Певец Юрий Лоза возмущен призывом Елены Малышевой поднять пенсионный возраст

, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]

Певец Юрий Лоза возмущен призывом Елены Малышевой поднять пенсионный возраст
Anton Belitsky, globallookpress.com

Певец Юрий Лоза возмущен идей теледоктора Елены Малышевой поднять пенсионный возраст до 67 лет. Малышева считает, что благодаря новейшим достижениям медицины, люди стали жить на 30-40 лет дольше, и теперь с теми, кто выходит на пенсию "надо что-то делать".

СМИ: Елена Малышева предложила повысить пенсионный возраст

СМИ: Елена Малышева предложила повысить пенсионный возраст

По ее мнению, можно увеличить возраст выхода на заслуженный отдых до 67 лет.  В сети распространяется ролик, где Малышева говорит о пенсионном возрасте. Он был записан давно. Теледоктор пояснила, что об увеличение пенсионного возраста она задумалась еще до пенсионной реформы.

Юрий Лоза возмущен, почему Малышева, непрофильный специалист в этом вопросе, вообще делает какие-либо заявления по поводу пенсионеров, - сообщает "Царьград".

"Надо реально знать количество пенсионеров", - считает артиста, по его мнению, Малышева "вообще со статистикой не знакома".

ИЧ

//картина дня

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, когда будет снят запрет на авиасообщение между Россией и Грузией. Если ситуация в Грузии не вернется "в русофобское русло".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, когда будет снят запрет на авиасообщение между Россией…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским предложил создавать совместные предприятия и сотрудничать с Украиной…

//новости ан

//новости ан

Представители экстренной службы сообщили, что спустя шесть дней нашли пропавшую в лесу Архангельской области пенсионерку. В ведомстве уточнили, что пожилая женщина ушла…

//новости ан