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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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"Нашли у нее и что?", - Лоза не видит ничего особенного в задержании Бочкаревой

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

"Нашли у нее и что?", - Лоза не видит ничего особенного в задержании Бочкаревой
Фото: Anton Belitsky/globallookpress.com

Известный российский композитор и музыкант Юрий Лоза отреагировал на сообщение о задержании актрисы Натальи Бочкарёвой с запрещёнными веществами. По словам исполнителя, он не видит в этом ничего такого.

"Ну, нашли наркотики… Но она же человек, правильно? У любого человека что-то могут найти. Нашли у нее и что?" - передаёт слова музыканта "Пятый канал".

Однако Лоза отметил, что сам считает запрещённые вещества злом, потому что из-за них потерял близких ему людей. Композитор добавил, что подобные препараты должны применяться только в медицинских целях.

Напомним, что в Сети появилось видео якобы с задержанием актрисы Натальи Бочкарёвой, на кадрах которого знаменитость объясняет, что прячет вещества в трусах.

БА

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