Актрисе Марине Рузавиной 15 января исполнилось 26 лет, а 18 января ее похоронили из-за оторвавшегося тромба

Актриса, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина скоропостижно умерла в возрасте 26 лет. Для коллег, друзей, воспитанников Рузавиной и их родителей смерть девушки стала шоком. Марина - уроженка Пензы.
Художественный руководитель Пензенского областного драматического театра имени Луначарского Сергей Казаков рассказал, что у Марины Рузавиной оторвался тромб. Оказывается, у девушки ранее были проблемы со здоровьем.
15 января актриса отметила день рождения, ей исполнилось 26 лет. В последний путь Марину Рузавину проводили 18 января.
"О, Боже. Марина! Да как же так? Сегодня ночью не стало нашего солнышка... Нет слов передать ШОК!! СКОРБИМ всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить!!! Красивая,умная,талантливая,бесконечно добрая и позитивная!!!ЛЮБИМ и СКОРБИМ ВСЕМ СЕРДЦЕМ!!!..", - писал Казаков в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Москва скорбит!!!(((", "Жизнь не справедлива... забирает лучших! Покойся с Миром, Рыжик! Ты всегда останешься в наших сердцах... яркой, доброй, жизнерадостной, открытой и с невероятно очаровательной улыбкой! Пусть земля будет пухом!" - пишут соболезнования в сети.
Читайте также:
Причина смерти Данилы Перова - оторвался тромб?
Кардилог: как избежать преждевременной смерти из-за отрыва тромба
22 января 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Взгляд
Российский кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал, какие причины могут привести к смерти в молодом возрасте из-за оторвавшегося тромба, и как можно этого избежать.
Поводом для комментария специалиста стала смерть молодой пензенской актрисы Марии Рузавиной. Девушка скончалась 17 января в возрасте 26 лет из-за оторвавшегося тромба.
«Отрыв тромба в молодом возрасте чаще случается у женщин. Как правило, это происходит из-за варикозного расширения вен нижних конечностей или таза. У мужчин это чаще всего результат мерцательной аритмии. Какие-то другие проявления в раннем возрасте, как правило, относятся к генетическим заболеваниям, сопровождающимся повышенным тромбообразованием», - рассказал Юрий Беленков.
Впрочем, смерть в молодом возрасте из-за отрыва тромба – явление достаточно редкое. Гораздо чаще молодые умирают из-за разрыва аневризмы сосудов головного мозга, «успокоил» специалист.
Чтобы избежать этой преждевременной смерти, особенно если вы страдаете отеками или находите у себя расширенные вены, нужно пройти обследование: сделать УЗИ периферических поверхностей глубоких вен. Ультразвук покажет, нет ли у вас тромба. «Даже в самых тяжелых случаях ставится кава-фильтр, препятствующий прохождению тромба», - уточнил кардиолог. Кроме того, такое обследование рекомендуется пройти девушкам, которые планируют беременность.
Читайте также: Простой способ продления жизни подсказал главный кардиохирург Минздрава России