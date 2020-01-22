Причина смерти Данилы Перова - оторвался тромб?

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22 января 2020, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Единственный сын знаменитой актрисы Раисы Рязановой актер театра и кино Данила Перов умер в ночь на 22 января. Актриса Елена Скороходова выразила соболезнования народной артистке Раисе Ивановне Рязановой.

Даниле Перову был только 51 год. У него остались мама, сын Андрей, супруга. О дате и месте прощания с актером пока не сообщается.

Елена Скороходова написала пост о смерти сына Рязановой и отметила: "Причина - тромб". Актриса уточнила, что Данила был единственным сыном Раисы Ивановны.

"Причина - тромб. Хорошо, что есть внук, но пережить сына - это страшно. Царствие небесное Даниилу. Мои соболезнования Раисе Ивановне", - написала Скороходова в "Фейсбук".

Данила Перов с 1994 года служил в театре "Содружество актеров Таганки". Актер известен по фильмам "Марка страны Гонделупы", "Посейдон" спешит на помощь", «Всегда говори "всегда"», "Паутина", сериалам "Марш Турецкого", "Универ", «Отель "Элеон"».

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