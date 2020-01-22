Скоропостижно умер актер Данила Перов. Сыну Раисы Рязановой был 51 год

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22 января 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]

Данила Перов. Фото: taganka-sat.ru

В Москве ночью 22 января скоропостижно умер заслуженный артист России, актер театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов. Ему был 51 год. Данила Перов - единственный сын знаменитой актрисы Раисы Рязановой.

"Невозможно осознать и принять эту утрату, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы.

Будем помнить, любить и поминать добрым словом", - говорится в некрологе, опубликованном на сайте театра.

Данила Перов играл в театре и снимался в кино.

Первую кинороль он сыграл в три года вместе со своей мамой Раисой Рязановой в фильме "День и вся жизнь". Он

Сын Рязановой и актера Юрия Перова Данила Перов - выпускник школы-студии МХАТ. После вуза он начал работать в театре "МодернЪ", а с 1994 года – в "Содружестве актёров Таганки".

Причину смерти Данилы Перова написала в соцсети актриса Елена Скороходова: "У Раисы Ивановны Рязановой умер единственный сын Даниил. 1968 ого года рождения. Какая боль! Причина - тромб. На фото она с сыном и внуком. Хорошо, что есть внук, но пережить сына - это страшно. Царствие Небесное Даниилу. Мои соболезнования Раисе Ивановне".