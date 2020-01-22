Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Культура 13+

Скоропостижно умер актер Данила Перов. Сыну Раисы Рязановой был 51 год

, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]

Скоропостижно умер актер Данила Перов. Сыну Раисы Рязановой был 51 год
Данила Перов. Фото: taganka-sat.ru

В Москве ночью 22 января скоропостижно умер заслуженный артист России, актер театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов. Ему был 51 год. Данила Перов - единственный сын знаменитой актрисы Раисы Рязановой.

"Невозможно осознать и принять эту утрату, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы.
Будем помнить, любить и поминать добрым словом", - говорится в некрологе, опубликованном на сайте театра.
Данила Перов играл в театре и снимался в кино.

Первую кинороль он сыграл в три года вместе со своей мамой Раисой Рязановой в фильме "День и вся жизнь". Он
Сын Рязановой и актера Юрия Перова Данила Перов - выпускник школы-студии МХАТ. После вуза он начал работать в театре "МодернЪ", а с 1994 года – в "Содружестве актёров Таганки".

Причину смерти Данилы Перова написала в соцсети актриса Елена Скороходова:  "У Раисы Ивановны Рязановой умер единственный сын Даниил. 1968 ого года рождения. Какая боль! Причина - тромб. На фото она с сыном и внуком. Хорошо, что есть внук, но пережить сына - это страшно. Царствие Небесное Даниилу. Мои соболезнования Раисе Ивановне".

ИЧ

//картина дня

Общество

Концерн Boeing официально приостановил производство самолетов модели 737 MAX

Концерн Boeing официально приостановил производство самолетов модели 737 MAX

Представители авиакосмического концерна Boeing объявили о приостановке производства лайнеров модели 737 MAX. Сборочная линия в Рентоне "временно прекратила строительство самого продаваемого самолета Boeing".

Вооруженные силы Украины готовят огнеметный удар на линии соприкосновения, проходящей по территории Луганской области. С соответствующим предположением выступили сегодня в Народной милиции ЛНР.

Вооруженные силы Украины готовят огнеметный удар на линии соприкосновения, проходящей по территории Луганской области…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Новой миссис Вселенной 2020 стала врач, мама четырех детей из Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая. "Простите, но я искренне не понимаю, зачем 45-летней бабе продавать своё…

Супруга легендарного гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера пожаловалась, что неизвестные выставили на продажу фотографии ее супруга, сделанные в период реабилитации…

//новости ан

Маргариту Симоньян госпитализировали в институт им. Склифосовского. СМИ сообщили, что у главреда RT проблемы с сердцем, сама Марго отшутилась, что таких проблем у неё…

//новости ан

//новости ан

Журналист Иван Голунов потребовал официальных извинений от имени государства за незаконное уголовное преследование. Он подал жалобу в Генпрокуратуру на имя нового главы…

Бурное обсуждение пользователей Сети вызвал пост 47-летнего актера Максима Виторгана о предательстве. Пользователи решили, что его бросила новая возлюбленная Нино Нинидзе…