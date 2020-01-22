Кардиолог рассказал, как избежать преждевременной смерти из-за отрыва тромба

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22 января 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Взгляд

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Российский кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал, какие причины могут привести к смерти в молодом возрасте из-за оторвавшегося тромба, и как можно этого избежать.

Поводом для комментария специалиста стала смерть молодой пензенской актрисы Марии Рузавиной. Девушка скончалась 17 января в возрасте 26 лет из-за оторвавшегося тромба.

«Отрыв тромба в молодом возрасте чаще случается у женщин. Как правило, это происходит из-за варикозного расширения вен нижних конечностей или таза. У мужчин это чаще всего результат мерцательной аритмии. Какие-то другие проявления в раннем возрасте, как правило, относятся к генетическим заболеваниям, сопровождающимся повышенным тромбообразованием», - рассказал Юрий Беленков.

Впрочем, смерть в молодом возрасте из-за отрыва тромба – явление достаточно редкое. Гораздо чаще молодые умирают из-за разрыва аневризмы сосудов головного мозга, «успокоил» специалист.

Чтобы избежать этой преждевременной смерти, особенно если вы страдаете отеками или находите у себя расширенные вены, нужно пройти обследование: сделать УЗИ периферических поверхностей глубоких вен. Ультразвук покажет, нет ли у вас тромба. «Даже в самых тяжелых случаях ставится кава-фильтр, препятствующий прохождению тромба», - уточнил кардиолог. Кроме того, такое обследование рекомендуется пройти девушкам, которые планируют беременность.

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