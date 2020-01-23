Пригожин заступился за главу Минкульта Любимову

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23 января 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: соцсети

Продюсер Иосиф Пригожин ответил критикам нового министра культуры России Ольги Любимовой. Новая руководитель Минкульта стала причиной для обсуждения после того, как удалила посты из «Живого журнала».

Пригожин считает, что решение Любимовой почистить блог не является «бегством от прошлого», а, напротив, доказывает её серьезный настрой. Продюсер отметил, что в новой должности министра Любимова уже не может позволить себе такие высказывания, которые доступны обычному человеку.

«Поступок Ольги Любимовой я расцениваю как свидетельство о понимании новой роли, которая не позволяет оставлять то, что было до. Но это не побег от прошлого», - считает Пригожин.

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