56-летняя Вика Цыганова показала идеальную фигуру в купальнике

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22 января 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

певица Вика Цыганова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Звезда русского шансона, 56-летняя Вика Цыганова восхитила поклонников идеальной фигурой в купальнике. В настоящий момент знаменитая артистка вместе со своим супругом отдыхает в Таиланде.

Исполнительница хита "Калина красная" продемонстрировала на своей страничке в социальной сети видеозапись, в которой она позирует в пестром закрытом купальнике. Он подчеркнул узкие бедра, стройную талию, красивую линию декольте и рельефные руки знаменитости.

"Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья! Не судите строго", – написала Вика Цыганова под роликом. Певица получила множество комплиментов от подписчиков.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вика Цыганова (@vika.tsyganova)20 Янв 2020 в 5:31 PST