56-летняя Вика Цыганова показала идеальную фигуру в купальнике

Звезда русского шансона, 56-летняя Вика Цыганова восхитила поклонников идеальной фигурой в купальнике. В настоящий момент знаменитая артистка вместе со своим супругом отдыхает в Таиланде.
Исполнительница хита "Калина красная" продемонстрировала на своей страничке в социальной сети видеозапись, в которой она позирует в пестром закрытом купальнике. Он подчеркнул узкие бедра, стройную талию, красивую линию декольте и рельефные руки знаменитости.
"Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья! Не судите строго", – написала Вика Цыганова под роликом. Певица получила множество комплиментов от подписчиков.
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