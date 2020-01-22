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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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56-летняя Вика Цыганова показала идеальную фигуру в купальнике

, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

56-летняя Вика Цыганова показала идеальную фигуру в купальнике
певица Вика Цыганова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Звезда русского шансона, 56-летняя Вика Цыганова восхитила поклонников идеальной фигурой в купальнике. В настоящий момент знаменитая артистка вместе со своим супругом отдыхает в Таиланде.

Исполнительница хита "Калина красная" продемонстрировала на своей страничке в социальной сети видеозапись, в которой она позирует в пестром закрытом купальнике. Он подчеркнул узкие бедра, стройную талию, красивую линию декольте и рельефные руки знаменитости.

"Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья! Не судите строго", – написала Вика Цыганова под роликом. Певица получила множество комплиментов от подписчиков.

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Публикация от Вика Цыганова (@vika.tsyganova)20 Янв 2020 в 5:31 PST

ЕТ

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