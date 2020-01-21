Оззи Осборн признался, что серьёзно болен

//Шоу-бизнес 13+

21 января 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Фото: соцсети

Знаменитый рок-музыкант 71-летний Оззи Осборн признался поклонникам, что страдает от серьёзной болезни, которую раньше он и его семья тщательно скрывали.

Осборн рассказал, что у него диагностирована одна из форм болезни Паркинсона. Музыкант заявил, что ему стыдно перед поклонниками за то, что приходилось скрывать правду о своём недуге. Также он сообщил, что принимает много лекарств, а год назад перенёс операцию.

«Скрывать что-либо очень тяжело, ты никогда не чувствуешь себя хорошо. Ты чувствуешь себя виноватым. У меня плохо с секретами. И это внутри себя носить уже не могу, у меня просто закончились оправдания», - рассказал рокер.

Читайте также:

1. Агутин и Варум побывали в США на концерте дочери

2. Анна Плетнева рассказала о смерти Мурата Насырова