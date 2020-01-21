Оззи Осборн признался, что серьёзно болен

Знаменитый рок-музыкант 71-летний Оззи Осборн признался поклонникам, что страдает от серьёзной болезни, которую раньше он и его семья тщательно скрывали.
Осборн рассказал, что у него диагностирована одна из форм болезни Паркинсона. Музыкант заявил, что ему стыдно перед поклонниками за то, что приходилось скрывать правду о своём недуге. Также он сообщил, что принимает много лекарств, а год назад перенёс операцию.
«Скрывать что-либо очень тяжело, ты никогда не чувствуешь себя хорошо. Ты чувствуешь себя виноватым. У меня плохо с секретами. И это внутри себя носить уже не могу, у меня просто закончились оправдания», - рассказал рокер.
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