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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Оззи Осборн признался, что серьёзно болен

, 18:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Оззи Осборн признался, что серьёзно болен
Фото: соцсети

Знаменитый рок-музыкант 71-летний Оззи Осборн признался поклонникам, что страдает от серьёзной болезни, которую раньше он и его семья тщательно скрывали.

Осборн рассказал, что у него диагностирована одна из форм болезни Паркинсона. Музыкант заявил, что ему стыдно перед поклонниками за то, что приходилось скрывать правду о своём недуге. Также он сообщил, что принимает много лекарств, а год назад перенёс операцию.

«Скрывать что-либо очень тяжело, ты никогда не чувствуешь себя хорошо. Ты чувствуешь себя виноватым. У меня плохо с секретами. И это внутри себя носить уже не могу, у меня просто закончились оправдания», - рассказал рокер.

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