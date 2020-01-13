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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Агутин и Варум побывали в США на концерте дочери

, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]

Агутин и Варум побывали в США на концерте дочери
Фото: соцсети

Леонид Агутин в соцсети похвастался перед подписчиками своей 20-летней дочерью, которая решила пойти по стопам знаменитых родителей. Музыкант опубликовал видео с концерта девушки в Майами.

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Лиза уже несколько лет учится и работает в Соединённых Штатах. Там же девушка и собрала рок-группу, на концерт которой приехали Агутин и Варум. «Ребёнок наш жжёт! Рок-н-ролл форева! Группа «Bruvvy Band»! Родители в культурном шоке и довольны очень», - написал певец в Instagram.

При этом для выступлений девушка выбрала себе творческий псевдоним Холлоуэй. Она объяснила, что не хочет ассоциироваться с прославленными родителями.

АБ

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