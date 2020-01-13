Агутин и Варум побывали в США на концерте дочери

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13 января 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Леонид Агутин в соцсети похвастался перед подписчиками своей 20-летней дочерью, которая решила пойти по стопам знаменитых родителей. Музыкант опубликовал видео с концерта девушки в Майами.

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Лиза уже несколько лет учится и работает в Соединённых Штатах. Там же девушка и собрала рок-группу, на концерт которой приехали Агутин и Варум. «Ребёнок наш жжёт! Рок-н-ролл форева! Группа «Bruvvy Band»! Родители в культурном шоке и довольны очень», - написал певец в Instagram.

При этом для выступлений девушка выбрала себе творческий псевдоним Холлоуэй. Она объяснила, что не хочет ассоциироваться с прославленными родителями.