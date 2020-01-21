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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Сколько алиментов предстоит платить хоккеисту Телегину для их с Пелагеей дочери

, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Экспресс-газета

Сколько алиментов предстоит платить хоккеисту Телегину для их с Пелагеей дочери
Пелагея, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

По российским законам при разводе на одного ребенка платят алименты - 25 процентов дохода, на двоих - 33 процента. Будет ли подавать певица Пелагея на алименты?  Артистка разводится с мужем - хоккеистом Иваном Телегиным. Бывшие супруги поддерживают добрые отношения ради общей дочери Таисии.

Малышка, которой исполнилось три года, любит и маму, и папу.

Хоккеист Иван Телегин за один сезон зарабатывает 80 миллионов рублей, то есть в месяц более шести с половиной миллионов рублей. Исходя из Семейного кодекса РФ, сумма алиментов для дочери Таисии составит около 1,7 миллиона рублей.
Какие алименты Пелагея сможет потребовать в суде с Телегина, - прикинула "Экспресс-газета".

Напомним, о грядущем разводе Пелагеи Хановой и Ивана Телегина стало известно перед Новым годом.
Знаменитости не хотели афишировать расставание. Но информация просочилась в СМИ, и пара стала давать небольшие комментарии.

Супруги договорились между собой, что процедура развода пройдет для них и двухлетней дочери Таси максимально безболезненно, - сообщает teleprogramma.pro.

Пелагея заявляла о важности, чтобы в разводе участвовали два человека, без вмешательства третьих лиц. По неподтвержденным данным, "третьим лицом" в отношениях певицы и спортсмена могла стать светская львица Мария Гончар.

Говорят, после развода у певицы останется дом и три квартиры.

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Мать Пелагеи назвала причину развода дочери 

ИЧ

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