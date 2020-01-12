"Расставания и разводы — это такие истории, которые тяжело переживаются", - Пелагея рассказала о своем разводе

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12 января 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Певица Пелагея Ханова разводится с мужем хоккеистом Иваном Телегиным после нескольких совместных лет жизни. Артистка не хочет, чтобы все кому не лень обсуждали ее расставание с супругом и решила лично рассказать правду.

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Пелагея и Телегин развелись перед Новым годом. По признанию певицы, они остались с бывшим мужем в хороших отношениях, хотя развод - это нерадостная история". "Расставания и разводы — это такие истории, которые тяжело переживаются. Но у нас все хорошо, у нас отличные отношения с Иваном", — сказала Пелагея в интервью телеканалу "МузТВ".

Артистка отметила, что они с супругом получили в результате брака самое ценное — дочь Тасю.

Пелагея выразила надежду, что в их бракоразводный процесс "не вмешаются никакие третьи лица". Они с Телегиным договорились о том, что расторжение брака должно пройти спокойно.