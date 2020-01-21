Марина Рождественская проговорилась, что новая возлюбленная Максима Дунаевского Алла моложе ее на 10 лет

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21 января 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

Максим Дунаевский, фото: Viktor Chernov, globallookpress.com

Композитор Максим Дунаевский отметил 75-летние, но поклонники обсуждают не только его прекрасные песни, но и активную личную жизнь. Кто бы мог подумать, что знаменитый музыкант женился семь раз, разводился шесть раз и в таком серьезном возрасте рискнет вновь развестись.

Седьмая супруга Максима Дунаевского Марина Рождественская боролась за семью. Марина, которой сейчас 47 лет, была уверена, что она станет последней женой мэтра. Но Дунаевский - любитель женщин. Композитор влюбился в молодую женщину. Марина Рождественская проговорилась, что Алле сейчас 37 лет.

Новая подруга Дунаевского, с которой он вот уже около трех лет выходит в свет, моложе его седьмой супруги на 10 лет. По словам Дунаевского, ему нужна муза, женщина, которая становится женой, перестает быть музой.

Марина не собиралась давать какие-то комментарии по поводу развода. Женщина очень сильно переживает.

Они прожили в браке 20 лет. Дочь Рождественской Марию Дунаевский удочерил. Сейчас их второй дочке Полине 17 лет. Девушки пытались поговорить с отцом. "Девки разговаривали со мной", - признался сам Дунаевский в одном из телешоу.

И жена, и дочки Дунаевского знают, что женщины-поклонницы любят и преследуют знаменитого композитора.

Жена уговаривала, призывала Максима Исааковича не разводиться. "Есть второй этаж, живи там, работай, тебя никто не трогает", - убеждала Рождественская.

А у Дунаевского такой ответ: "Зачем мне пенсия в личной жизни. Я не хочу в личной жизни быть пенсионером".

Максим Исаакович уверяет, что сможет обеспечить Марине безбедную жизнь. По ее словам, пока в их жизни ничего не изменилось, они постоянно на связи.

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