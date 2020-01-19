Самые любвеобильные советские и российские деятели искусства

//Шоу-бизнес 13+

19 января 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова ]

Максим Дунаевский, globallookpress.com, © Alexander Keltik

Недавно Максим Дунаевский отпраздновал 75-летие и признался, что после седьмого развода не против жениться восьмой раз. Композитор Дунаевский известен своей привычкой непременно официально жениться на своих любимых женщинах. «Аргументы недели» сделали подборку с участием других отечественных звёзд-рекордсменов по количеству официальных браков.

В сети появилось первое фото со свадьбы бывшей жены Абрамовича, которая обошлась в $6,5 млн

Расскажем о знаменитостях, которые потерпели романтическую неудачу, но не сдались, а женились снова… Снова и снова!

Алла Пугачева и Максим Галкин, globallookpress.com, © Genrietta Peryan

Известная многочисленными романами певица Алла Пугачёва была замужем пять раз. Первым мужем певицы стал композитор Миколас Орбакас, от которого она родила дочь Кристину Орбакайте. Второй муж Пугачёвой – режиссёр Александр Стефанович. Третий – Евгений Болдин. Потом Алла Борисовна венчалась с певцом Филиппом Киркоровым. А теперь, по её словам, наконец по-настоящему счастлива в браке с телеведущим и шоуменом, Максимом Галкиным.

Александр Гордон, globallookpress.com

Телеведущий Александр Гордон был женат четыре раза. От первой супруги, журналистки, Марии Вердниковой, у Гордона есть дочь Анна. Второй супругой Александра стала ведущая Екатерина Гордон, с которой он прожил в браке 6 лет. В 2011 году Гордон женился на 18-летней Нине Щипиловой. Четвёртая жена Александра, Нозанин Абдулвасиева, также моложе супруга на 30 лет, она родила ему двоих сыновей.

Людмила Гурченко, globallookpress.com

Легенда советского кино Людмила Гурченко была замужем шесть раз. Впервые она вышла замуж в 18 лет за режиссера Василия Ордынского. Однако её брак продлился всего год с небольшим, последний супруг звезды, Сергей Сенин, был младше жены на 26 лет, для него брак с Гурченко стал испытанием на прочность, но он мужественно сносил её капризы и придирки. Именно Сенин был с актрисой до конца её дней.

Андрей Кончаловский, globallookpress.com, © Boris Kremer

У Андрея Кончаловского семеро детей от пяти жён. Режиссёр был женат на балерине Ирине Кандат, актрисе Наталье Аринбасаровой, французском востоковеде Вивиан Годе, ведущей телевидения Ирине Мартыновой. Сейчас Кончаловский женат на актрисе и телеведущей Юлии Высоцкой.

Владимир Вдовичненков, globallookpress.com, © Komsomolskaya Pravda

Актёр Владимир Вдовиченков в 2015 году женился на Елене Лядовой, с которой познакомился во время съемок в фильме «Левиафан». До этого брака актер был женат трижды, от предыдущих браков у него – сын Леонид и дочь Вероника.

Михаил Ефремов, globallookpress.com, © Anatoly Lomokhov

Михаил Ефремов сейчас живёт в браке со своей пятой женой, преподавателем на кафедре музыкального факультета Института современного искусства Софье Кругликовой. От неё у Ефремова трое детей. Также актёр был женат на актрисе Елене Гольяновой, филологе Асе Воробьёвой, актрисах Евгении Добровольской и Ксении Качалиной. Всего у актёра шестеро детей.

Дмитрий Дибров, globallookpress.com, © Komsomolskaya Pravda

Телеведущий Дмитрий Дибров сейчас женат четвертым браком на победительнице конкурса «Мисс Тело» Полине Дибровой. С ней Дмитрий познакомился, когда ей было 17 лет. Вместе они уже почти 10 лет и растят троих сыновей.

Советская актриса Наталья Кустинская была замужем шесть раз. Причём артистка умудрилась рассориться не только со всеми своими бывшими мужьями, но также перестала общаться с детьми. С последним мужем, Стасом Ваниным, Наталья Николаевна развелась незадолго до смерти.

Бари Алибасов, globallookpress.com, © АГН Москва

Музыкальный продюсер Бари Алибасов известен своими многочисленными любовными романами. Посчитать их точное количество, наверное, не сможет даже он сам. Официальных браков у продюсера было шесть. С недавних пор шоумен стал законным мужем советской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Сама Лидия свой паспорт открывает в ЗАГСе тоже регулярно: брак с Бари Алибасовым для актрисы стал пятым.

Актриса Татьяна Доронина, получившая всесоюзную известность благодаря мелодраме «Три тополя на Плющихе» ходила под венец пять раз. С пятым супругом Доронина прожила три года, они расстались в 1985 году и с тех пор в паспорте Татьяны Васильевны не появилось ни одного нового штампа. Детей у Дорониной нет.

Актёр Иван Краско, которому уже далеко за 80, тоже в настоящее время не женат. Недавно он развёлся в четвёртый раз. Последняя супруга Краско была младше артиста на 60 лет. Однако и с ней он разорвал отношения.

Сергей Шнуров, globallookpress.com, © Komsomolskaya Pravda



В жизни музыканта Сергея Шнурова четыре официальных брака. От первой жены, Марии Исмагиловой, у него есть дочь Серафима, а от второй, Светланы Костициной, сын Аполлон. Помимо этого, Сергей несколько лет состоял в незарегистрированном браке с актрисой Оксаной Акиньшиной. На момент начала их отношений девушке было всего 15 лет. Потом Шнуров был женат на Матильде Шнуровой, с которой прожил 10 лет. В августе 2018 Сергей развёлся с ней, а осенью этого же года женился на Ольге Абрамовой.

Елена Кондулайнен была замужем 4 раза. От двух первых браков у актрисы двое сыновей. Третий брак был фиктивным: Елене была нужна московская прописка. В четвёртый раз актриса вышла замуж в 52 года, а её избранник был моложе на 25 лет. К сожалению, все браки Елены были недолгими.

Эти звёзды такое количество раз выходили замуж и женились, что у некоторых это, кажется, вошло в привычку. Главное, что после очередного развода, некоторые из них зарекались вновь вступать в брак, но потом всё равно давали клятву в вечной любви и верности.