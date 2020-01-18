Марина Рождественская, с которой разводится Максим Дунаевский, наняла сильного адвоката

Марина Рождественская, с которой разводится композитор Максим Дунаевский, наняла сильного адвоката.
Интересы седьмой жены 75-летнего Дунаевского защищает Лариса Широкова.
Адвокат защищала Виталину Виталину Цымбалюк-Романовскую при разводе с актером и режиссером Армена ом Джигарханяном. После развода со знаменитым актером Виталине принадлежит хорошая квартира в Москве и солидный счет в банке.
Лариса Широкова также отстаивает права на воспитание дочери Даниэллы певицы и модели Алены Кравец, муж которой бизнесмен Руслан Кравец похитил девочку и увез за границу. Так адвокат добилась того, что новогодние праздники Даниэлла провела с мамой в Москве.
Новость о разводе Максима Дунаевского с седьмой женой удивила поклонников знаменитого композитора. Оказывается, у него уже три года есть новая любимая женщина.
Максим Дунаевский заявил, что сделает все, чтобы Марина не переживала из-за развода, он намерен оставить ей часть недвижимости, чтобы она была обеспечена и не знала нужды.