Марина Рождественская, с которой разводится Максим Дунаевский, наняла сильного адвоката

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18 января 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Дунаевский и Рождественская, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Марина Рождественская, с которой разводится композитор Максим Дунаевский, наняла сильного адвоката.

Интересы седьмой жены 75-летнего Дунаевского защищает Лариса Широкова. Максим Дунаевский отпраздновал 75-летие и после седьмого развода собрался жениться восьмой раз

Адвокат защищала Виталину Виталину Цымбалюк-Романовскую при разводе с актером и режиссером Армена ом Джигарханяном. После развода со знаменитым актером Виталине принадлежит хорошая квартира в Москве и солидный счет в банке.

Лариса Широкова также отстаивает права на воспитание дочери Даниэллы певицы и модели Алены Кравец, муж которой бизнесмен Руслан Кравец похитил девочку и увез за границу. Так адвокат добилась того, что новогодние праздники Даниэлла провела с мамой в Москве.

Новость о разводе Максима Дунаевского с седьмой женой удивила поклонников знаменитого композитора. Оказывается, у него уже три года есть новая любимая женщина.

Максим Дунаевский заявил, что сделает все, чтобы Марина не переживала из-за развода, он намерен оставить ей часть недвижимости, чтобы она была обеспечена и не знала нужды.