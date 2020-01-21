"Я люблю вас, девочки", - так звезда 90-х Рома Жуков представился сотруднику полиции

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21 января 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

Рома Жуков, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Певец Рома Жуков, пик-популярности которого пришелся на 90-е годы, попал в скандальную историю во время гастролей на севере нашей огромной страны. 52-летний Рома Жуков три недели назад выложил пост в Инстаграм под названием "Полицейский беспредел".

Бывший участник групп "Мираж" и "Маршал" вместе со своей 27-летней подругой Ольгой возвращался с концерта перед Новым годом. Сейчас он отпирается, но очевидцы говорят, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения, и Жуков, и его девушка, вели себя в аэропорту вызывающе.

В аэропорту города Нерюнгри представительница авиакомпании обратилась к сотруднику полиции и попросила призвать звезду из Москвы к порядку. Сотрудник полиции обратился к Роману. Жукова возмутило, что полицейский не предъявил своего удостоверения, началась словесная перепалка.

Артист возмутился, что молодой страж порядка не узнал его. Рома Жуков пропел фразу из своей популярной песни: "Я люблю вас девочки, я люблю вас мальчики". Судя по видео, полицейский вел себя предельно корректно.

Шоу "Пусть говорят" вчера было посвящено скандалу с участием Ромы Жукова в аэропорту города Нерюнгри. Многие участники телепрограммы посмеялись, что артисту пришлось так напомнить о себе.

Бывшая солистка группы "Мираж" Светлана Разина пошутила, что Рома Жуков всегда любит глупых девушек и когда-то интересовался и ей. Разина отметила, что Рома - звезда 90-х, и это не значит, что молодые люди сейчас могут узнавать его в лицо.

В тот день Рома Жуков не смог улететь. У него пропали два билета в бизнес-классе. Пришлось лететь следующим рейсом экономическим классом. Артист обиделся на сотрудника полиции.

Адвокат Ромы Жукова обратился в МВД, Следственный комитет, Генпрокуратуру и в "Пусть говорят". Жуков намерен вернуть деньги за пропавший билет и наказать сотрудника полиции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роман Жуков (@zhukovroma_official)29 Дек 2019 в 7:58 PST

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