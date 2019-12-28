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Романа Жукова не пустили в самолет из-за подозрений в алкогольном опьянении

, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Романа Жукова не пустили в самолет из-за подозрений в алкогольном опьянении
Фото: соцсети

В аэропорту Якутии полицейские сняли с рейса исполнителя Романа Жукова из-за подозрений в пьянстве. Адвокат певца Александр Усачев объяснил, что в Якутию музыкант прилетел, чтобы выступить на новогоднем корпоративе.

«Он у нас поехал на корпоратив в Якутске, все провели, сегодня они должны были улететь, у него дальше гастрольный тур... Он у одного из сотрудников полиции спросил, где, как, куда пройти, видимо, не так спросил, что-то им не понравилось. Ему сказали - пройдемте, вы пьяны, вам нужно сдать анализы», - объяснил Усачев.

Адвокат отметил, что исполнитель согласился на медосвидетельствование. Представитель артиста подчеркнул, что из-за инцидента оказался сорван график гастролей.

АБ

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