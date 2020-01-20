Мадонна отменила концерт в Лиссабоне перед самым началом выступления

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20 января 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Independent

Комсомольская Правда/Русский Взгляд/Globallookpress.com

Мадонна в ходе своего гастрольного турне Madame X отменила уже восьмое выступление. В этот раз не повезло Лиссабону. Об отмене фанаты узнали за 45 минут до начала шоу.

Концерт Мадонны в Лиссабоне должен был состояться накануне в 20.30 по местному времени. Но в 19.45 поклонники, купившие билеты на шоу, получили рассылку-уведомление: «С сожалением сообщаем вам, что Мадонна не сможет выступить сегодня вечером».

В своем инстаграме поп-дива обратилась к поклонникам с извинениями: «Извините, что пришлось отменить сегодняшнее выступление, но я должна прислушиваться к своему телу и отдыхать. Скрестите пальцы, чтобы увидеться во вторник!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna)19 Янв 2020 в 1:58 PST

Большинство фанатов отнеслись к этой ситуации с пониманием и пожелали своей поп-королеве скорейшего выздоровления. Нашлись, конечно, и обиженные. Известно, что Мадонна недавно перенесла заболевание или травму (звезда и ее пиар-агент не уточняют, что именно произошло). По имеющейся в прессе информации, певица упала с декоративной лестницы во время репетиции, и это сказалось на ее самочувствии.

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