Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Мадонна отменила концерт после падения с лестницы

, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Мадонна отменила концерт после падения с лестницы
Фото: соцсети

Мадонна отменила очередной концерт в Соединенных Штатах из-за сильных болей. Ранее артистка уже отменяла выступления по этой же причине. Остается под вопросом, состоится ли большой тур звезды, который должен начаться в марте во Франции.

Новый спутник Мадонны младше певицы на 35 лет

Новый спутник Мадонны младше певицы на 35 лет

Мадонна упала с декоративной лестницы в ходе одной из репетиций грядущего шоу. Во время прошлого концерта звезда заплакала из-за сильной боли. Также она отменила несколько концертов в ноябре по той же причине. «Если мне придется отдохнуть и ничего не делать, то это будет также стильно», - заверила певица.

АБ

//картина дня

Федеральная служба безопасности России задержала двоих россиян, которые намеревались устроить террористические акты в Северной столице в период новогодних праздников. Об этом сегодня сообщает ТАСС.

Федеральная служба безопасности России задержала двоих россиян, которые намеревались устроить террористические акты…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

28 декабря на телеканале «Россия-1» вышло очередное шоу «Привет, Андрей!» в котором гостем А. Малахова был Юрий Шатунов. Выступая в эфире телеканала, Юрий Шатунов обвинил…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан