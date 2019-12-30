Мадонна отменила концерт после падения с лестницы

Мадонна отменила очередной концерт в Соединенных Штатах из-за сильных болей. Ранее артистка уже отменяла выступления по этой же причине. Остается под вопросом, состоится ли большой тур звезды, который должен начаться в марте во Франции.
Мадонна упала с декоративной лестницы в ходе одной из репетиций грядущего шоу. Во время прошлого концерта звезда заплакала из-за сильной боли. Также она отменила несколько концертов в ноябре по той же причине. «Если мне придется отдохнуть и ничего не делать, то это будет также стильно», - заверила певица.