«У бедняжки все ножки в синяках», пользователи Сети пожалели дочку Татьяны Навки

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19 января 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Новое фото Татьяны Навки поразило пользователей. Жена Пескова опубликовала совместный снимок с дочерью на отдыхе, но поклонники увидели синяки на ногах дочери спортсменки и очень сочувствуют ребенку.

Маленькая Надя пошла по стопам свей мамы и давно серьезно тренируется на льду. Она участвовала в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств". С одной стороны – это хорошо, что ребенок упорно занимается спортом и хочет добиться побед и высоких результатов, с другой – не стоит забывать о том, что Надежда все же еще ребенок, считают подписчики звездной мамы.

«У Надюшки ножки в синяках, сколько боли ей пришлось претерпеть!», «А коленочки все в синячках - трудяга маленькая!», «У малышки ножки в трудовых синяках, спорт он такой - для сильных», - жалеют фолловеры дочку Татьяны Навки.