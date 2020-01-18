Навестил в больнице. В Сети появился снимок внука Михалкова в одной постели с выпавшей из окна моделью

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18 января 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Новость о падении из окна модели Ксении Пунтус несколько дней не сходила с главных страниц многочисленных таблоидов. Ее нашли лежащей на тротуаре под окнами квартиры Андрея Бакова – внука знаменитого режиссера Никиты Михалкова. И даже те, кто до этого не знал, как выглядит девушка в лицо, следили за развитием событий и подробностями случившегося.

Но криминальная версия не подтвердилась – как только модель пошла на поправку, она заявила, что внук Михалкова не имеет отношения к ее падению, которое является несчастным случаем. А вот свой роман с Андреем Баковым она, напротив, опровергать не стала, называя его «чудеснейшим человеком», который делает ей дорогие подарки. И вот канал «Только никому» подтвердил, что модель и внук режиссера действительно продолжают отношения. Андрей навещает девушку в больнице, более того, они вместе в одной постели в палате смотрят телевизор.

Теперь, как настоящему джентльмену, ему осталось только жениться, считают в Сети.