Куда исчезли миллионы Элвиса Пресли?

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9 января 2020, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]

8 января Элвису Пресли исполнилось бы 85 лет. «Король рок-н-ролла» продал самое большое количество пластинок в истории звукозаписи – много больше 600 миллионов, однако оставил после себя «всего лишь» миллион долларов вместо миллиарда.



За свои деньги Элвис записал несколько песен в частной студии, однажды хозяин студии услышал, как парень, дурачась, спел популярную песенку, слегка изменив ритм и вообще её настрой. И эта получившаяся, по сути, новой песня заинтересовала не только босса и менеджеров местного радио, которым тот передал запись, но – самое главное – слушателей. В течение очень короткого времени этот высокий (182 см) двадцатилетний парень превратился в звезду национального, а затем мирового масштаба.



О Пресли узнали, о нём говорили, но если газетные критики могли разносить в пух и прах его танцы, голос, одежду, а могли и не замечать этот «скандал ходячий», то телевизионщики не могли его не показывать, поскольку у телевизоров он собирал огромное количество людей, принося хорошие деньги. И тут его знакомят с человеком по имени Том Паркер. Этот голландский проходимец, всю жизнь проживший в США нелегально, заключил с Пресли контракт, по которому оставлял себе почти половину заработанного.



Так куда же исчезли деньги «короля рок-н-ролла», получавшего по миллиону за выступление? Начнём с того, что много уходило на содержание 23-комнатного дома, на часто менявшиеся мебель, декор, на бассейн в спальне и прочие излишества. На налоги и уход за немалым земельным участком (52 тыс. кв. м), конюшней, бассейном и домашним кладбищем. Вместе с Пресли в особняке проживала толпа родственников, знакомых и просто друзей, они кормились-поились, спитой компанией ездили на все гастроли и ни в чём себе не отказывали. Развод с женой унёс больше миллиона долларов, а ещё ежемесячные выплаты супруге «на жизнь», на ребёнка, 5% от авторских и половину от продажи их второго дома в Беверли-Хиллз.



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