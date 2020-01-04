Волочкова рассказала, когда перестанет публиковать фото со шпагатом

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4 января 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Анастасия Волочкова резко ответила подписчице, которая задалась вопросом, не устала ли "старушка Волочкова" поднимать ноги. Балерина посоветовала всем критикующим «поднять попу» и сходить в спортзал, вместо того, чтобы завидовать ее шпагату.

Волочкова решила сбежать на Новый год на таинственный остров

Волочкова болезненно отреагировала на критику. 43-летняя дива сочла комментаторшу «недолюбленной злой теткой» и посоветовала ей заняться собой. «Я ноги не устану поднимать и в 60. А вы на свою рожу посмотрите», - написала балерина.

Сейчас Анастасия Волочкова отдыхает в Таиланде с компанией близких друзей. По словам балерины, вместе с ней находится и ее таинственный возлюбленный, имя которого она упорно отказывается называть.