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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Волочкова рассказала, когда перестанет публиковать фото со шпагатом

, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]

Волочкова рассказала, когда перестанет публиковать фото со шпагатом
Фото: соцсети

Анастасия Волочкова резко ответила подписчице, которая задалась вопросом, не устала ли "старушка Волочкова" поднимать ноги. Балерина посоветовала всем критикующим «поднять попу» и сходить в спортзал, вместо того, чтобы завидовать ее шпагату.

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Волочкова болезненно отреагировала на критику. 43-летняя дива сочла комментаторшу «недолюбленной злой теткой» и посоветовала ей заняться собой. «Я ноги не устану поднимать и в 60. А вы на свою рожу посмотрите», - написала балерина.

Сейчас Анастасия Волочкова отдыхает в Таиланде с компанией близких друзей. По словам балерины, вместе с ней находится и ее таинственный возлюбленный, имя которого она упорно отказывается называть.

АБ

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