Температура дочери, брат застрял в лифте, разбился градусник. Веселое начало года певицы Риты Дакоты

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2 января 2020, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram ritadakota

Начало года у певицы Риты Дакоты выдалось очень напряженным. Об этом девушка рассказала своим подписчикам в Instagram.

«Если коротко о нашей Новогодней ночи: мой брат с девушкой застряли в лифте, а у Мии поднялась температура и мы в 00:20 пытались померить ее и разбили ртутный градусник,» - написала артистка в посте.

Рита поделилась: они долго гуглили, как правильно собрать ртуть и утилизировать, ведь никакая служба за город, где звезда отмечала праздник с семьей, явно не приедет в новогоднюю ночь.

В завершении публикации исполнительница выразила надежду на то, что «как встретишь так и проведёшь» это не так и у нее все будет хорошо в наступающем году!

Фолловеры с радостью поддержали молодую маму в комментариях теплыми пожеланиями и поздравлениями.