Температура дочери, брат застрял в лифте, разбился градусник. Веселое начало года певицы Риты Дакоты

Начало года у певицы Риты Дакоты выдалось очень напряженным. Об этом девушка рассказала своим подписчикам в Instagram.
«Если коротко о нашей Новогодней ночи: мой брат с девушкой застряли в лифте, а у Мии поднялась температура и мы в 00:20 пытались померить ее и разбили ртутный градусник,» - написала артистка в посте.
Рита поделилась: они долго гуглили, как правильно собрать ртуть и утилизировать, ведь никакая служба за город, где звезда отмечала праздник с семьей, явно не приедет в новогоднюю ночь.
В завершении публикации исполнительница выразила надежду на то, что «как встретишь так и проведёшь» это не так и у нее все будет хорошо в наступающем году!
Фолловеры с радостью поддержали молодую маму в комментариях теплыми пожеланиями и поздравлениями.
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Если коротко о нашей Новогодней ночи: мой брат с девушкой застряли в лифте, а у Мии поднялась температура и мы в 00:20 пытались померять ее и разбили ртутный градусник. Потом гуглили как правильно собрать эту ртуть и утилизировать, понимая что никакая служба к нам за город не приедет сейчас. Потом я не могла успокоить Мию, которая забилась в шкаф и орала, и разрыдалась сама. И друзья меня успокаивали, пытаясь убедить что я не худшая мать на земле. Ну а дальше у нас по плану были танцы с Машей и ребятами, но мы до них так и не дозвонились, потому что они... УСНУЛИ БЛИН. В 2 часа ночи уснули???????? А к моей Мняке и ее мелким приехал Гринч и они обосрались???????? Так что на будущее лучше все же деда мороза вызывать. В общем, я надеюсь лишь на то, что «как встретишь так и проведёшь» это гон???????? Пошла собирать чемодан на Бали. Умоляю, накидайте мне в комменты ваши эпикфейлы вчерашней ночи, мне необходимо знать, что хреново отметили ВСЕ ????????????????????