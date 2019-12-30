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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Кристина Асмус под новый год попала в больницу

, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

Кристина Асмус под новый год попала в больницу
Фото: соцсети

Актриса Кристина Асмус призналась своим поклонникам, что вот уже неделю лежит в больнице. Девушка надеется, что ей все-таки удастся встретить Новый год дома с семьей.

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Асмус рассказала, что неделю назад ее госпитализировали на скорой помощи с острой бактериальной инфекцией. Она призналась, что врачи пообещали скорую выписку, однако до сих пор не известно, удастся ли супруге Гарика Харламова покинуть больницу до Нового года.

«Я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция. Одна скорая, вторая, в итоге забрали. Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии», - написала актриса в Instagram.

АБ

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