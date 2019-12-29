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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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"В рот ей ноги?": мать Тимати опубликовала странное видео с участием внучки

, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]

Рэпер Тимати, фото: Instagram

Мама известного рэпера Тимати Симона Яковлевна Юнусова много времени посвящает воспитанию своих внуков. Старшей внучке Алисе, дочери Алены Шишковой, грядущей весной исполнится уже 6 лет.

Недавно в своем Instagram Симона Яковлевна продемонстрировала процесс обучения Алисы стихам. Сначала девочка декламировала произведение Саши Черного, а затем неожиданно взяла в рот большой палец на ноге бабушки.

"Вы спрашиваете, как мы учим стихи. По-разному, важно, чтобы было интересно. P.S. Поспорим, что наибольшее количество комментариев будет о том, что Алиса взяла палец моей ноги в рот?! Поговорим об этом?", - гласила подпись.

Такого количества возмущенных комментариев от своих фолловеров Симона Юнусова, вероятно, не получала еще никогда. Пользователи буквально распнули бабушку за методы воспитания, отсутствие этических и санитарных норм. Видео было удалено.

Однако позже Симона написала: "Меня не трогает ни критика, ни пение дифирамбов. Только я знаю о себе всю правду, остальное - домыслы. Если брезгливый ребенок берет в рот палец бабушкиной ноги, это говорит только о шалости и любви".

АС

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