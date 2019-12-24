Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Лера Кудрявцева опубликовала фото из больничной палаты и пообещала продолжить пост о "болезни грудных имплантов"

, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

Лера Кудрявцева опубликовала фото из больничной палаты и пообещала продолжить пост о
Лера Кудрявцева, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Телеведущая Лера Кудрявцева за неделю до Нового года попала на операционный стол. У поклонников Леры были подозрения, что она делала пластику груди. Теперь эта информация известна от самой Кудрявцевой.

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что перенесла срочную операцию

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что перенесла срочную операцию

По словам телезвезды, операция была еще 15 лет назад, ей поставили в грудь импланты и столько лет она была обладательницей красивой груди. Но недавно один из грудных имплантов у Леры порвался.

Лера уже перенесла операцию по удалению импланта. Еще не выйдя из состояния наркоза она решила обратиться к девочкам, мечтающим изменить форму груди. "Очень агрессивная операция, очень", - пока коротко рассказала Лера Кудрявцева.
Она пообещала подписчицам на днях подробнее написать и рассказать о "болезни грудных имплантов".

"Очень хочу сделать операцию по увеличению груди. Уже больше 5 лет вынашиваю эту идею", "Я б сделала", - делятся с Лерой фолловеры.

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)23 Дек 2019 в 9:49 PST

Напомним, Екатерина Климова в платье на бретелях покорила пользователей сети - мужчин естественной красотой.

ИЧ

//картина дня

В мире

Названо имя возможного нового премьера Украины при президенте Владимире Зеленском

Названо имя возможного нового премьера Украины при президенте Владимире Зеленском

Украинское правительство в 2020 году может возглавить Арсен Аваков, который в настоящий момент руководит работой министерства внутренних дел. Соответствующий прогноз озвучил Руслан Бортник, киевский эксперт.

Если будет нарушен суверенитет Белоруссии, будет война. Такое заявление Александра Лукашенко процитировали белорусские СМИ. Они напомнили про дорожные карты и намекнули, что речь идет о наднациональных органах и о введении единой валюты.

Если будет нарушен суверенитет Белоруссии, будет война. Такое заявление Александра Лукашенко процитировали белорусские…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

Сейчас в таможенной службе все стоят буквально «на ушах», обыски в центральном офисе ФТС и ее подразделениях, задержания генеральской верхушки…

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Телеведущая Лера Кудрявцева за неделю до Нового года попала на операционный стол. У поклонников Леры были подозрения, что она делала пластику груди. Теперь эта информация…

Ирину Шейк, Арми Хаммера и еще десяток знаменитостей обвиняют в продажности из-за их участия на фестивале электронной музыки в Саудовской Аравии. Праздник расценили…

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что девочку, которая с рождения живет в частой детской клинике, до сих пор не забрали домой родители. Суд…

//новости ан

Они пришла домой к жительнице села Новотроицкое в Татарстане Екатерине Пантелеевой, опубликовавшей видео с учений МВД по разгону митингов, в которых принимали участие…