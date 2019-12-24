Лера Кудрявцева опубликовала фото из больничной палаты и пообещала продолжить пост о

Телеведущая Лера Кудрявцева за неделю до Нового года попала на операционный стол. У поклонников Леры были подозрения, что она делала пластику груди. Теперь эта информация известна от самой Кудрявцевой.
По словам телезвезды, операция была еще 15 лет назад, ей поставили в грудь импланты и столько лет она была обладательницей красивой груди. Но недавно один из грудных имплантов у Леры порвался.
Лера уже перенесла операцию по удалению импланта. Еще не выйдя из состояния наркоза она решила обратиться к девочкам, мечтающим изменить форму груди. "Очень агрессивная операция, очень", - пока коротко рассказала Лера Кудрявцева.
Она пообещала подписчицам на днях подробнее написать и рассказать о "болезни грудных имплантов".
"Очень хочу сделать операцию по увеличению груди. Уже больше 5 лет вынашиваю эту идею", "Я б сделала", - делятся с Лерой фолловеры.
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