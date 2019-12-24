Лера Кудрявцева опубликовала фото из больничной палаты и пообещала продолжить пост о

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24 декабря 2019, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

Лера Кудрявцева, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Телеведущая Лера Кудрявцева за неделю до Нового года попала на операционный стол. У поклонников Леры были подозрения, что она делала пластику груди. Теперь эта информация известна от самой Кудрявцевой.

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что перенесла срочную операцию

По словам телезвезды, операция была еще 15 лет назад, ей поставили в грудь импланты и столько лет она была обладательницей красивой груди. Но недавно один из грудных имплантов у Леры порвался.

Лера уже перенесла операцию по удалению импланта. Еще не выйдя из состояния наркоза она решила обратиться к девочкам, мечтающим изменить форму груди. "Очень агрессивная операция, очень", - пока коротко рассказала Лера Кудрявцева.

Она пообещала подписчицам на днях подробнее написать и рассказать о "болезни грудных имплантов".

"Очень хочу сделать операцию по увеличению груди. Уже больше 5 лет вынашиваю эту идею", "Я б сделала", - делятся с Лерой фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)23 Дек 2019 в 9:49 PST

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