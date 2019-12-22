Екатерина Климова в платье на бретелях покорила пользвателей сети -мужчин естественной красотой

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22 декабря 2019, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]

Екатерина Климова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актриса, многодетная мама Екатерина Климова в платье на бретелях покорила пользователей сети - мужчин естественной красотой. В платье на бретелях видна красивая грудь Екатерины, форма которой как у нерожавшей женщины.



Отметим, Климова родила четверых детей. У 41-летней актрисы идеальная фигура, тонкая талия, стройные ноги. С такой фигурой актриса смело выкладывает фото в бикини.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)20 Дек 2019 в 5:25 PST

Поклонники Кати, мужчины, заметили, что у женщины грудь натуральная, без силикона. "Шикарная женщина", "Неповторимая", "Оторвать взгляд невозможно", "Шикарная грудь, никакого силикона", "Пусть другие смотрят и берут пример, как можно выглядеть без тюнинга", - пишут комментаторы.

Екатерина Климова рассталась с третьим мужем актером Гелой Месхи. Она воспитывает дочь Елизавету от брака с ювелиром Ильей Хорошиловым, двух сыновей от актера Игоря Петренко и дочь Бэллу от Месхи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)21 Дек 2019 в 3:54 PST