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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Екатерина Климова в платье на бретелях покорила пользвателей сети -мужчин естественной красотой

, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]

Екатерина Климова в платье на бретелях покорила пользвателей сети -мужчин естественной красотой
Екатерина Климова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актриса, многодетная мама Екатерина Климова в платье на бретелях покорила пользователей сети - мужчин естественной красотой. В платье на бретелях видна красивая грудь Екатерины, форма которой как у нерожавшей женщины.


Отметим, Климова родила четверых детей. У 41-летней актрисы  идеальная  фигура, тонкая талия, стройные ноги. С такой фигурой актриса  смело выкладывает фото в бикини.

 
 
 
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Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)20 Дек 2019 в 5:25 PST

Поклонники Кати, мужчины, заметили, что у женщины грудь натуральная, без силикона. "Шикарная женщина", "Неповторимая", "Оторвать взгляд невозможно", "Шикарная грудь, никакого силикона", "Пусть другие смотрят и берут пример, как можно выглядеть без тюнинга", - пишут комментаторы.

Екатерина Климова рассталась с третьим мужем актером Гелой Месхи. Она воспитывает дочь Елизавету от брака с ювелиром Ильей Хорошиловым, двух сыновей от актера Игоря Петренко и дочь Бэллу от Месхи.

 
 
 
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Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)21 Дек 2019 в 3:54 PST

ИЧ

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