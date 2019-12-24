"Ее организм слишком ослаб", врачи не могут приступить к лечению Галины Волчек

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24 декабря 2019, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Врачи пытаются стабилизировать состояние худрука "Современника" Галины Волчек, но ее организм сильно ослаб и приступать к каким-либо серьезным медицинским процедурам пока невозможно.

Как пишет канал "Mash" со ссылкой на свои источники во врачебных кругах, в лёгких пациентки скопилась жидкость, а давление критически низкое — 40 на 60. Помимо двойной пневмонии у артистки диагностировали тромбоэмболию — закупорку лёгочной артерии. При таких показателях кардинальное лечение пока невозможно.

Худруку "Современника" вводят антибиотики, искусственно поддерживают её давление, а для работы лёгких поставили аппарат ИВЛ.