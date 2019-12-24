Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что перенесла срочную операцию

Знаменитая российская телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию. О хирургическом вмешательстве звезда рассказала поклонникам минувшей ночью на своей страничке в социальной сети Instagram.

Лера отметила, что 15 лет назад ей поставили в грудь импланты, а недавно в ходе медицинского обследования врачи заметили, что один из них порвался и начал протекать.

Кудрявцева отметила, что специалисты приняли решение провести срочное вмешательство, чтобы удалить импланты с капсулой и извлечь силикон из тканей. В настоящий момент телеведущая восстанавливается после операции. Она надеется, что ее история убережет женщин от установки имплантов.