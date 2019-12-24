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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что перенесла срочную операцию

, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что перенесла срочную операцию
телеведущая Лера Кудрявцева, Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Знаменитая российская телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию. О хирургическом вмешательстве звезда рассказала поклонникам минувшей ночью на своей страничке в социальной сети Instagram.
 
Лера отметила, что 15 лет назад ей поставили в грудь импланты, а недавно в ходе медицинского обследования врачи заметили, что один из них порвался и начал протекать.
 
Кудрявцева отметила, что специалисты приняли решение провести срочное вмешательство, чтобы удалить импланты с капсулой и извлечь силикон из тканей. В настоящий момент телеведущая восстанавливается после операции. Она надеется, что ее история убережет женщин от установки имплантов.
 
 
 
 
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Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)23 Дек 2019 в 11:20 PST

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