Актер Гоша Куценко мечтал стать президентом Украины

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22 декабря 2019, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

Гоша Куценко, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Актер театра и кино Гоша Куценко откровенно признался, как мечтал стать президентом Украины. Или хотя бы сыграть украинского президента в кино. Такие довольно серьезные мысли были у Куценко 10 лет назад.

Он размышлял об этой роли, считая ее самой сложной в мире. Он думал, как вел бы себя, если бы руководил страной.

Но у Куценко заболела мама, и ему было не до желаний, - поделился актер в интервью "Вечерней Москве".

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский был одном из создателей киностудии "Квартал 95". Он снимался в сериалах и юмористических шоу. А его жена Елена писала сценарии.