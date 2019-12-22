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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Актер Гоша Куценко мечтал стать президентом Украины

, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

Актер Гоша Куценко мечтал стать президентом Украины
Гоша Куценко, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Актер театра и кино Гоша Куценко откровенно признался, как мечтал стать президентом Украины. Или хотя бы сыграть украинского президента в кино.  Такие довольно серьезные мысли были у Куценко 10 лет назад.

Он размышлял об этой роли, считая ее самой сложной в мире. Он думал, как вел бы себя, если бы руководил страной.
Но у Куценко заболела мама, и ему было не до желаний, - поделился актер в интервью "Вечерней Москве".
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский был одном из создателей киностудии "Квартал 95". Он снимался в сериалах и юмористических шоу. А его жена Елена писала сценарии.

ИЧ

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