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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Волочкова в строгом костюме приятно удивила поклонников

, 21:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Instagram

Волочкова в строгом костюме приятно удивила поклонников
балерина Анастасия Волочкова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известная балерина Анастасия Волочкова приятно удивила поклонников своим новым образом в строгом костюме. Обычно артистка отдает предпочтение открытым, коротким, блестящим и ярким нарядам.

На новом снимке Анастасия позирует в идеально сидящем брючном костюме цвета электрик. Жакет и штаны подчеркивают невероятно стройную фигуру Волочковой, которая недавно призналась, что с ранних лет ограничивает себя в калорийной и вредной пище.

Подписчики призвали балерину почаще выбирать такие наряды и радовать их более элегантными образами.

ЕТ

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