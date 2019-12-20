Волочкова в строгом костюме приятно удивила поклонников

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20 декабря 2019, 21:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Instagram

балерина Анастасия Волочкова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известная балерина Анастасия Волочкова приятно удивила поклонников своим новым образом в строгом костюме. Обычно артистка отдает предпочтение открытым, коротким, блестящим и ярким нарядам.

На новом снимке Анастасия позирует в идеально сидящем брючном костюме цвета электрик. Жакет и штаны подчеркивают невероятно стройную фигуру Волочковой, которая недавно призналась, что с ранних лет ограничивает себя в калорийной и вредной пище.

Подписчики призвали балерину почаще выбирать такие наряды и радовать их более элегантными образами.