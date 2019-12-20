Брэд Питт спровоцировал слухи о воссоединении со своей бывшей женой Дженнифер Энистон

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20 декабря 2019, 19:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Дженнифер Энистон и Брэд Питт, Hubert Boesl/dpa

Всемирно известный американский актер Брэд Питт спровоцировал слухи о воссоединении со своей бывшей супругой. И речь идет вовсе не о матери его детей Анджелине Джоли, а о Дженнифер Энистон.

СМИ сообщают, что 56-летний Брэд пригласил Дженнифер к себе домой на Рождество. Уже не раз актеров подозревали в воссоединении: первый раз об этом заговорили прошлой зимой, когда Энистон позвала Питта на свое 50-летие.

В ноябре этого года мужчину видели в доме Дженнифер на вечеринке в честь Дня Благодарения. Фанаты рассчитывают на то, что между бывшими супругами вновь проскочит искра и они будут вместе.