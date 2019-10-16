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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Горячее кино для взрослых увидели зрители вместо программы «Место встречи». "Ну, Рязани повезло", - ответили на НТВ

, 10:19 [ «Аргументы Недели» ]

Горячее кино для взрослых увидели зрители вместо программы «Место встречи». "Ну, Рязани повезло", - ответили на НТВ

В Новомичуринске Рязанской области по кабельному ТВ вместо программы «Место встречи» на канале НТВ, пустили в эфир порнографический фильм. Зрители утверждают, что трансляция шла около часа, провайдер заявил, что неполадка длилась 10-15 минут, и объяснил ее «человеческим фактором».

«Технический сбой. Дело в том, что в кабельной сети сейчас идут ремонтные работы и сотрудник нечаянно подключил к каналу НТВ не тот кабель, не с того спутника», — объяснило руководство сетей.

Канал НТВ в своем официальном Твиттере отреагировал на ситуацию с изрядной долей юмора, но все же припугнул «расшалившегося» провайдера Роскомнадзором. «Жителям Новомичуринска вместо программы «Место встречи» на нашем канале показали порно. Кто-то перепутал кабели и пустил в эфир фильм «канадской студии». В связи с этим инцидентом мы получили большое количество жалоб от телезрителей, так как не все смогли увидеть то, что в течение 15 минут наблюдала часть жителей Рязанской области. От себя добавим, что уже ведем переговоры с PornHub, а также ожидаем подключения Новомичуринска в расширенную панель Mediascope с нового года. Ну и побольше таких качественных кабельных операторов, а то у Роскомнадзора мало работы», - написали нтвшники.

«Не знали как рейтинги поднять, устроили хайп», «Расширяете аудиторию? Ну да, все средства хороши, а то ваш канал уже вообще никто не смотрит!», «Лучше уж порно, чем то, что вы несете», - комментируют новость пользователи Сети.

БИ

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