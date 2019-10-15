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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Бузовой приписали роман с известным блогером

, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]

Бузовой приписали роман с известным блогером
Фото: соцсети

Поклонники Ольги Бузовой заподозрили, что у звезды начался роман с диджеем и блогером Давидом Манукяном, который снялся в клипе певицы на песню «Лайкер».

Поклонники телеведущей постоянно находят подтверждение своей теории. Молодых людей замечали в одинаковых вещах, на их руках находили идентичные татуировки, или же в Сеть просто попадали фото, где блогер и певица вдвоём прогуливаются по Москве, передаёт СтарХит.

При этом ни Ольга, ни Давид никак не комментируют слухи о возникшей между ними влюбленности. Однако Манукян признает, что был знаком с Бузовой задолго до съёмок клипа.

АБ

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