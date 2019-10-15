Бузовой приписали роман с известным блогером

//Шоу-бизнес 13+

15 октября 2019, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Поклонники Ольги Бузовой заподозрили, что у звезды начался роман с диджеем и блогером Давидом Манукяном, который снялся в клипе певицы на песню «Лайкер».

Поклонники телеведущей постоянно находят подтверждение своей теории. Молодых людей замечали в одинаковых вещах, на их руках находили идентичные татуировки, или же в Сеть просто попадали фото, где блогер и певица вдвоём прогуливаются по Москве, передаёт СтарХит.

При этом ни Ольга, ни Давид никак не комментируют слухи о возникшей между ними влюбленности. Однако Манукян признает, что был знаком с Бузовой задолго до съёмок клипа.