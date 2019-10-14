44-летняя Татьяна Навка продемонстрировала естественную красоту на фото из бани

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14 октября 2019, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

44-летняя фигуристка Татьяна Навка продемонстрировала свою естественную красоту. Известная спортсменка поделилась с подписчиками фотографией без макияжа, которая была недавно сделана в бане.

На снимке Татьяна позирует со своей младшей дочкой Надеждой. На фигуристке можно увидеть банный халат, ее волосы завернуты в полотенце. На лице Навки нет ни грамма косметики.

Фолловеры знаменитости отметили, что без макияжа она выглядит очень юной. Более того, многим показалось, что Татьяна даже без косметики остается очень красивой и эффектной женщиной. Известно, что Навка очень следит за своей внешностью, правильно питается и занимается спортом. Все это помогает ей сохранять красоту и молодость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)13 Окт 2019 в 12:55 PDT