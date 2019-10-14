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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Успенская обвинила звезд в раскручивании своих "бездарных детей"

, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]

Успенская обвинила звезд в раскручивании своих "бездарных детей"
Фото: Instagram

Известная российская певица Любовь Успенская раскритиковала знаменитостей, которые "нахально пихают" своих "бездарных детей" в шоу - бизнес, ничего не стесняясь.

Однако Любовь Упенская отметила, что надеется на скорейшее выздоровление своей дочери Татьяны Плаксиной после аварии. По его словам, она перевезла её в Таиланд на лечение.

"Скоро приезжает в Москву на очередную операцию. Я очень скучаю по ней. Хочу увидеть ее. Надеюсь, что наше лечение пойдет быстрее ... Может за полгода она выздоровеет. У нас столько много работы. Она тоже поет, потрясающе. У нас есть звезды, которые хотят раскрутить своих бездарных детей. Просто нахально пихают и не стесняются", - поделилась Успенская в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.

Знаменитость отметила, что её дочь споёт круто и уверенно на любой сцене, поэтому она с гордостью может заявить о таланте Татьяны.

 

БА

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