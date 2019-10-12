Экс-супруг Дианы Шурыгиной заявил, что она живет с миллионером в Москва-сити

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12 октября 2019, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: vk.com/Global Look Press

Бывший муж Дианы Шурыгиной, которая прославилась несколько лет назад после серии телешоу, рассказал о жизни молодой женщины. По словам Андрея Шлянина, сейчас она живет с миллионером в Москва-сити.

По словам Андрея, у нового ухажера Дианы есть средства для удовлетворения всех потребностей и желаний его бывшей жены, передает "СтарХит". Шлянин подчеркнул, что всем сердцем рад за Шурыгину, а вот ее избраннику Денису он не завидует. По словам мужчины, молодому миллионеру будет очень сложно выстраивать отношения со звездой телепередач из-за ее непростого характера.

Андрей также убежден, что сам он в ближайшем будущем найдет свое счастье с другой женщиной.