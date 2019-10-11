Остромодный образ Надежды Бабкиной покорил поклонников

69-летняя певица Надежда Бабкина не перестает удивлять поклонников своими яркими образами. Очередной остромодный наряд знаменитой артистки покорил ее поклонников в социальной сети Instagram.
На серии видеозаписей можно увидеть Бабкину в необычном пальто с бахромой и с кожаными рукавами. Наряд певица дополнила стильными грубыми ботинками. Надежда Георгиевна решила добавить образу женственности при помощи прически в стиле Мерилин Монро.
Многим понравился смелый выбор артистки. Нашлись однако и "критики", которые сочли, что пальто превратило Бабкину в "бочку" и посоветовали ей выбирать другие фасоны.
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