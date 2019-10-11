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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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"Талант, креатив, дивный голос и элегантные ножки", - поклонники восхваляют Анну Нетребко в коротких шортиках

, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]

"Талант, креатив, дивный голос и элегантные ножки", - поклонники восхваляют Анну Нетребко в коротких шортиках
Ekaterina Rozhdestvenskaya, globallookpress.com

Оперная певица Анна Нетребко порадовала своих поклонников, опубликовав фото с репетиции. На репетиции артистка запечатлена то ли в домашнем костюме, то ли в пижаме - в маечке и коротеньких шортиках.

На шортиках аппликация Микки Маус. Анна Нетребко удивила фолловеров. Она не такая крупная женщина, как обычно выглядят оперные дивы. Уроженка Кубани - яркая, стройная, подтянутая и с длинными красивыми ногами.

Артистке написали массу комплиментов, оценив как ее талант, так и красоту: "Видок просто сногсшибательный....талант, креатив, дивный голос и элегантные ножки - Анна, вы божественно хороша собой".

"Все, все, все великолепно! И создал Бог такое совершенство! Такая красота!" - восхищены поклонники.
Не удержалась от похвалы и эксперт моды Эвелина Хромченко: "Голос, внешность, фигура, и идеальнейшие ноги! Прямо ах!"
В сети обратили внимание на одежду, в которой Анна репетирует: "В трусах удобнее?". Анна разъяснила, что это не трусы, а шорты. "С такими ногами можно и в трусах!" — считают настоящие поклонники звезды.

 
 
 
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Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago8 Окт 2019 в 7:25 PDT

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