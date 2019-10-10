Врач-онколог рассказал, стоит ли бороться за жизнь Заворотнюк

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10 октября 2019, 19:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Врач-онколог Андрей Соколов заявил, что рак мозга, который якобы диагностировали у актрисы Анастасии Заворотнюк, является не диагнозом, а собирательным понятием.

Специалист отметил, что перед тем, как назначать лечение и делать прогнозы, нужно собрать много информации, а также учесть все индивидуальные особенности организма пациента, передаёт «Звезда». При этом он подчеркнул, что в любом случае необходимо бороться за жизнь человека.

«Я считаю, что, если у человека есть хоть какая-то перспектива побыть в человеческом состоянии даже совсем немного - день, два или три, значит, за этот статус человеческий нужно бороться», - сказал онколог.