Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Врач-онколог рассказал, стоит ли бороться за жизнь Заворотнюк

, 19:21 [ «Аргументы Недели» ]

Врач-онколог рассказал, стоит ли бороться за жизнь Заворотнюк
Фото: соцсети

Врач-онколог Андрей Соколов заявил, что рак мозга, который якобы диагностировали у актрисы Анастасии Заворотнюк, является не диагнозом, а собирательным понятием.

Специалист отметил, что перед тем, как назначать лечение и делать прогнозы, нужно собрать много информации, а также учесть все индивидуальные особенности организма пациента, передаёт «Звезда». При этом он подчеркнул, что в любом случае необходимо бороться за жизнь человека.

«Я считаю, что, если у человека есть хоть какая-то перспектива побыть в человеческом состоянии даже совсем немного - день, два или три, значит, за этот статус человеческий нужно бороться», - сказал онколог.

АБ

//картина дня

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры о результатах готовности к проведению саммита в "нормандском формате"…

В зоне конфликта на востоке Украины произошло боестолкновение между «морпехами Порошенко» и «спецназом Зеленского». Соответствующие формулировки содержатся в публикации, появившейся на страницах СМИ.

В зоне конфликта на востоке Украины произошло боестолкновение между «морпехами Порошенко» и «спецназом Зеленского»…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В Москве сотрудники межрегиональной транспортной прокуратуры проверят качество исполнения требований законодательства в области транспортной безопасности в аэропорту…

//новости ан

Скоро в России каждый второй станет коуч-тренером. Украв 6 млн. долларов и находясь под приговором по статье "мошенничество", но сумев избежать тюрьмы, они подаются…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Любят наши чиновники дорогие игрушки – роскошные авто, дорогие апартаменты, красивые яхты. Но ведь ими просто так не похвастаешься. Другое дело аксессуары, по ним сразу…

//новости ан

Телеведущая Наиля Аскер-Заде пожаловалась своим подписчикам, что ее якобы какая-то дама «заказала» таинственному колдуну, чтобы порчу навести. Поклонники сочувствуют…

//новости ан

В Сети появились фотографии жительницы города Ершов Саратовской области - россиянке в инвалидном кресле приходится заползать в больницу по ступеням на коленях. "Да я уже…

//новости ан

//новости ан

Роскосмос собирается потратить более 7,5 миллиона на памятник. Он увековечит российскую аварию пилотируемого корабля «Союз МС-10». И нет, вы не ослышались - это авария…