Любовь Толкалина посетовала, что телеведущий Джон Уоррен использовал ее

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10 октября 2019, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

facebook.com/tolkalina

Актриса театра и кино Любовь Толкалина раскрыла правду об отношениях с британским телеведущим Джоном Уорреном. Ведущий шоу "Поедем поедим!" публично признавался в любви к Любови Толкалиной и даже готовности жениться на ней.

Сначала Толкалина возмутилась откровениями Джона Уоррена. А в новом интервью журналу "7 Дней" подтвердила, что прекратила окончательно общаться с этим мужчиной из-за того, что он без ее согласия начал рассказывать в СМИ о своей несчастной любви и давать оценки. Особенно Толкалину возмутило мнение телеведущего о ее отношении к мужчинам: "Говорить, что для меня отношения с мужчинами — игра". Как считает актриса, видимо, Джону зачем-то нужно было использовать ее имя.

Любовь Толкалина рассказала, что была знакома с Джоном не больше двух месяцев, и за это время они "успели хорошо подружиться". Она утверждает, что никакой настоящей любовной связи у них и не было, но могла бы быть, если бы Джон повел себя правильно.

"Я иногда себя корю за то, что слишком открыта к людям. Это часто используют, и я много в жизни страдала из-за этого", - объяснила Любовь Толкалина свое нежелание рассказывать о своей личной жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba)26 Сен 2019 в 4:24 PDT