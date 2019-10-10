Бизнесвумен Ольга Слуцкер впервые показала фото маленьких дочек

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10 октября 2019, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]

Roman Denisov, globallookpress.com

Бизнесвумен Ольга Слуцкер размещает в социальных сетях свои фото, на которых демонстрирует безупречную фигуру, а вот своих маленьких дочек показала впервые. Редкий снимок младших детей Слуцкер опубликовала в Инстаграм. Знаменитость путешествовала с дочками во Франции, в Париже они посетили Лувр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга (@slutsker)7 Окт 2019 в 10:22 PDT

Девочек Катю и Марию заинтересовала картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда»). Похоже, заботливая мама с самого детства развивает у детей стремление к прекрасному. «Сила девочек», — подписала снимок Ольга Слуцкер.

Личики дочек бизнесвумен так и не показала.

Дочек Ольге Слуцкер выносила суррогатная мать. Катя и Маша родились в 2013 году. В 2015 году у женщины родился сын.

Напомним, Ольга Слуцкер была замужем за сенатором Владимиром Слуцкером. Они разводились через суд, дети Михаил и Анна должны были остаться с мамой. Но отец обманным путем увез детей за границу и не давал общаться с матерью.

Прошло много лет, и до сих пор эта тема для женщины - боль.