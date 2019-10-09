//Шоу-бизнес 13+

9 октября 2019, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Birdie Thompson/AdMedia

47-летеяя звезда фильма "Блондинка в законе", известная актриса Сэльма Блэр рассказала, как она живет с неизлечимым заболеванием. Уже 16 лет женщина страдает прогрессирующим рассеянным склерозом.

После выхода на экраны картины "Блондинка в законе" Сэльма стала невероятно популярной. Она сыграла роль рафинированной и не слишком приятной студентки Гарварда и привела в восторг зрителей. После успеха фильма Блэр стала получать множество предложений от режиссеров, но в какой-то момент она столкнулась с серьезными проблемами. Она начала ронять вещи, падать, а иногда не могла говорить. Врачи долгое время не могли понять, что происходит с актрисой, но затем поставили ей диагноз – рассеянный склероз.

Теперь Сэльма передвигается при помощи палочки. Летом ей предложили пройти экспериментальное лечение и сделать химиотерапию. Блэр согласилась и прошла через все сложности: физическую слабость, выпадение волос, отчаяние и депрессию. Сейчас, по словам женщины, она старается жить полной и насыщенной жизнью и призывает всех своих поклонников, столкнувшихся с болезнью, не унывать и собраться с силами, передает woman.ru.